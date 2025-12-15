AB’de Gençlerin Büyük Kısmı Okulu Bırakıyor: Programlar Beklentileri Karşılamıyor
Avrupa Birliği’nde gençler eğitimden kopuyor. Eurostat’ın 2024 verilerine göre, 15–34 yaş arası her 7 gençten biri hayatının bir döneminde örgün ya da mesleki eğitimi yarıda bıraktı. Uzmanlar, yüksek oranların özellikle programların beklentileri karşılamaması ve akademik zorluklarla bağlantılı olduğunu, mali nedenlerin ise düşük kaldığını belirtiyor. Ülkeler arasında farklar dikkat çekerken, Kuzey Avrupa’da okul terk oranları daha yüksek, Doğu ve Güney Avrupa’da ise daha düşük seviyelerde ölçüldü.
Avrupa Birliği’nde gençlerin eğitimle bağı zayıflıyor.
Eğitimi yarıda bırakmanın en yaygın gerekçesi ise programların beklentileri karşılamaması ya da fazla zor bulunması oldu.
