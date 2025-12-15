onedio
AB’de Gençlerin Büyük Kısmı Okulu Bırakıyor: Programlar Beklentileri Karşılamıyor

Avrupa Birliği üniversite
Metehan Bozkurt
15.12.2025 - 23:05

Avrupa Birliği’nde gençler eğitimden kopuyor. Eurostat’ın 2024 verilerine göre, 15–34 yaş arası her 7 gençten biri hayatının bir döneminde örgün ya da mesleki eğitimi yarıda bıraktı. Uzmanlar, yüksek oranların özellikle programların beklentileri karşılamaması ve akademik zorluklarla bağlantılı olduğunu, mali nedenlerin ise düşük kaldığını belirtiyor. Ülkeler arasında farklar dikkat çekerken, Kuzey Avrupa’da okul terk oranları daha yüksek, Doğu ve Güney Avrupa’da ise daha düşük seviyelerde ölçüldü.

Eurostat’ın 2024 AB İşgücü Anketi verilerine göre, 15–34 yaş grubundaki gençlerin yüzde 14,2’si hayatlarının bir döneminde örgün ya da mesleki eğitimi en az bir kez yarıda bıraktı.

Veriler, üye ülkeler arasında dikkat çekici farklılıklara işaret ediyor. Okulu erken bırakma oranları Kuzey Avrupa ülkelerinde daha yüksek seyrederken, Doğu ve Güney Avrupa’da görece daha düşük kaldı. Uzmanlar bu tabloyu, ülkelerin eğitim sistemleri, kültürel yapıları ve iş piyasası dinamikleriyle ilişkilendiriyor.

Okulu bırakanların yüzde 42,6’sı bu nedeni öne sürdü. Ailevi ya da kişisel nedenler yüzde 18,5, çalışma hayatını tercih etme ise yüzde 13,8 oranında kaydedildi. Mali gerekçeler ise yüzde 5,3 ile sınırlı kaldı.

Nedenler eğitim düzeyine göre de değişti. Yükseköğretimde eğitimi bırakma daha çok içerik ve akademik zorluklarla ilişkilendirilirken, düşük eğitim düzeylerinde aile, sağlık ve iş gibi dış faktörler öne çıktı.

Uzmanlar, erken okul terkini bireysel bir sorun olarak değil, sistemsel bir mesele olarak değerlendiriyor. Okul desteğinin yetersizliği, motivasyon kaybı ve sosyal eşitsizliklerin süreci hızlandırdığına dikkat çekiliyor. Çözüm önerileri arasında erken müdahale programları, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve tüm paydaşları kapsayan “bütün okul yaklaşımı” yer alıyor.

