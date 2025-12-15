AB’de Gençlerin Büyük Kısmı Okulu Bırakıyor: Programlar Beklentileri Karşılamıyor

Eurostat’ın 2024 AB İşgücü Anketi verilerine göre, 15–34 yaş grubundaki gençlerin yüzde 14,2’si hayatlarının bir döneminde örgün ya da mesleki eğitimi en az bir kez yarıda bıraktı.

Veriler, üye ülkeler arasında dikkat çekici farklılıklara işaret ediyor. Okulu erken bırakma oranları Kuzey Avrupa ülkelerinde daha yüksek seyrederken, Doğu ve Güney Avrupa’da görece daha düşük kaldı. Uzmanlar bu tabloyu, ülkelerin eğitim sistemleri, kültürel yapıları ve iş piyasası dinamikleriyle ilişkilendiriyor.