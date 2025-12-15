onedio
Garsonlara Yardım Edenler Tesadüf Değil: Psikologlara Göre Bu Davranış Kişiliği Ele Veriyor

Garsonlara Yardım Edenler Tesadüf Değil: Psikologlara Göre Bu Davranış Kişiliği Ele Veriyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.12.2025 - 21:22

Restoranda garsona uzatılan bir tabak ya da masayı toplarken edilen küçük bir yardım çoğu zaman fark edilmeden geçip gidiyor. Ancak psikologlara göre basit gibi görünen bu davranış kişinin karakteri ve sosyal dünyayla kurduğu ilişki hakkında düşündüğümüzden çok daha fazla ipucu barındırıyor. Günlük hayatın koşuşturması içinde yapılan bu küçük jestler, empati düzeyinden sosyal farkındalığa kadar uzanan geniş bir yelpazede değerlendiriliyor.

Gelin, bu davranış ne anlama geliyormuş? Hep birlikte bakalım...

Kaynak: https://likya.org/why-we-help-waiters...
İnsanların restoranda garsona yardım etmesi çoğu zaman “ayıp olmasın” refleksi gibi görülür.

Oysa psikologlara göre bu davranış, basit bir nezaket jestinden çok daha fazlasını anlatıyor. Tabakları kenara almak, boşları uzatmak ya da masayı toplarken el uzatmak; kişinin sosyal zekasından empati düzeyine kadar pek çok özelliğini ele veriyor.

Uzmanlar bu tavrı, psikolojide prososyal davranış başlığı altında değerlendiriyor.

Yani karşılık beklemeden, sadece ortamın işleyişini kolaylaştırmak için yapılan yardım. Garsonların temposunu fark edip destek olmak isteyen kişiler genelde çevresini iyi okuyan, başkalarının yükünü sezebilen insanlar oluyor.

Bu davranışı gösteren kişilerde ortak bazı özellikler şunlar:

  • Empati becerileri yüksek,

  • Bulundukları ortamın dinamiklerini hızlı kavrıyorlar,

  • Başkalarının zorlandığı anları fark edebiliyorlar,

  • Sosyal ilişkilerde uyumlu ve iletişimi güçlü oluyorlar.

Kısacası masadaki o küçük yardım, aslında “Ben etrafımın farkındayım” deme biçimi.

