Laboratuvarda Üretilen “Mantar Eti” Tavuk Etine Güçlü Bir Alternatif Olabilir

Bilim insanları, mantarın hücre yapısını ve metabolizmasını etkileyen bazı genleri devre dışı bırakarak hem protein verimini hem de sindirilebilirliği artırdı. Sonuç olarak ortaya çıkan modifiye mantar türü, aynı miktarda proteini üretmek için çok daha az şeker kullanıyor ve bunu çok daha kısa sürede gerçekleştiriyor.