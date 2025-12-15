onedio
Laboratuvarda Üretilen “Mantar Eti” Tavuk Etine Güçlü Bir Alternatif Olabilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.12.2025 - 18:44

Hayvancılığın çevre üzerindeki baskısı ve artan protein ihtiyacı, gıda sektörünü yeni arayışlara itiyor. Çinli bilim insanlarının laboratuvar ortamında geliştirdiği mantar bazlı protein, hem üretim maliyeti hem de çevresel etkileri açısından tavuk etine dikkat çekici bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Hayvansal protein üretiminin çevreye verdiği zarar uzun süredir tartışma konusu.

Şimdi ise Çinli bilim insanlarının geliştirdiği laboratuvar üretimi bir “mantar eti”, özellikle tavuk etine düşük maliyetli ve çevre dostu bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Araştırmacılar, Fusarium venenatum adlı bir mantarın genetik yapısını, dışarıdan yabancı DNA eklemeden düzenleyerek protein üretim kapasitesini artırmayı başardı.

Bu mantardan elde edilen protein, doğal lifli dokusu ve tadıyla kümes hayvanı etine oldukça benziyor. Zaten benzer ürünler ABD, Birleşik Krallık ve Çin’de gıda kullanımına onaylı durumda. Ancak bugüne kadar bu proteinlerin üretimi yüksek kaynak ihtiyacı nedeniyle sınırlı kalıyordu.

Yeni çalışmada yapılan genetik düzenlemelerle bu tablo değişmiş denebilir.

Bilim insanları, mantarın hücre yapısını ve metabolizmasını etkileyen bazı genleri devre dışı bırakarak hem protein verimini hem de sindirilebilirliği artırdı. Sonuç olarak ortaya çıkan modifiye mantar türü, aynı miktarda proteini üretmek için çok daha az şeker kullanıyor ve bunu çok daha kısa sürede gerçekleştiriyor.

Araştırmaya göre bu yeni mantar proteini, geleneksel tavuk üretimiyle kıyaslandığında yüzde 70’e varan oranda daha az arazi gerektiriyor.

Tatlı su kirliliği riski de ciddi biçimde düşüyor. Bu veriler, hayvancılığın küresel sera gazı emisyonlarındaki payı düşünüldüğünde, alternatif proteinlerin neden bu kadar önem kazandığını net biçimde ortaya koyuyor.

Çalışmanın yazarlarından Jiangnan Üniversitesi’nden Xiao Liu, dünyada daha sürdürülebilir ve erişilebilir protein kaynaklarına yönelik talebin hızla arttığını vurguluyor. Liu’ya göre genetik olarak düzenlenmiş bu tür mantarlar, geleneksel tarımın çevresel yükünü taşımadan artan gıda ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahip.

