Laboratuvarda Üretilen “Mantar Eti” Tavuk Etine Güçlü Bir Alternatif Olabilir
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/769704/...
Hayvancılığın çevre üzerindeki baskısı ve artan protein ihtiyacı, gıda sektörünü yeni arayışlara itiyor. Çinli bilim insanlarının laboratuvar ortamında geliştirdiği mantar bazlı protein, hem üretim maliyeti hem de çevresel etkileri açısından tavuk etine dikkat çekici bir alternatif olarak öne çıkıyor.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayvansal protein üretiminin çevreye verdiği zarar uzun süredir tartışma konusu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Araştırmacılar, Fusarium venenatum adlı bir mantarın genetik yapısını, dışarıdan yabancı DNA eklemeden düzenleyerek protein üretim kapasitesini artırmayı başardı.
Yeni çalışmada yapılan genetik düzenlemelerle bu tablo değişmiş denebilir.
Araştırmaya göre bu yeni mantar proteini, geleneksel tavuk üretimiyle kıyaslandığında yüzde 70’e varan oranda daha az arazi gerektiriyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın