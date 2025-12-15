onedio
Avrupa’nın En Zengin Ülkesi Açıklandı: İngiltere, Portekiz ve Yunanistan’ı Geride Bıraktı

Avrupa Birliği
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.12.2025 - 17:40

Avrupa’da ekonomik güç denince akla genellikle birkaç ülke gelir. Ancak son açıklanan veriler bu algının çok daha net ve çarpıcı bir tabloya işaret ettiğini gösteriyor. Kıtanın en büyük ekonomisi, yalnızca komşularını değil, yıllardır ekonomik liderlik yarışı veren ülkeleri de geride bıraktı. Üstelik ortaya çıkan rakamlar bu ülkenin ekonomik büyüklüğünün bazı Avrupa ülkelerinin toplamını aşacak seviyeye ulaştığını gözler önüne seriyor.

Kaynak

Avrupa’da ekonomik güç dengeleri netleşti.

Açıklanan son veriler, kıtanın en büyük ekonomisinin tahmin edilenden de güçlü olduğunu ortaya koydu. Yıllık trilyonlarca dolarlık üretim hacmine ulaşan bu ülke, yalnızca Avrupa’da değil, küresel ekonomide de ilk üçte yer alıyor. Üstelik ekonomik büyüklüğü, İngiltere, Portekiz ve Yunanistan’ın toplamını bile aşmış durumda.

2025 yılına ait güncel rakamlara göre Avrupa’nın en zengin ülkesi Almanya oldu.

Dünya Nüfus İncelemesi (World Population Review) verileri, Almanya’nın gayrisafi yurt içi hasılasının 4,74 trilyon dolara ulaştığını gösteriyor. Bu rakam, kıta genelindeki diğer büyük ekonomilerle arasındaki farkı açıkça ortaya koyuyor.

Listenin ikinci sırasında 3,84 trilyon dolarlık GSYH ile İngiltere yer alırken, Fransa 3,21 trilyon dolarla üçüncü, İtalya 2,42 trilyon dolarla dördüncü sırada bulunuyor.

Rusya ise 2,08 trilyon dolarlık ekonomik büyüklükle beşinci sırada yer alıyor. Daha alt sıralarda bulunan Portekiz ve Yunanistan’ın toplam ekonomik hacmi ise Almanya’nın oldukça gerisinde kalıyor.

Almanya’nın bu ekonomik gücü tesadüf değil.

Ülke, Avrupa’nın en büyük sanayi ekonomisine sahip ve küresel ölçekte de üretim gücüyle öne çıkıyor. Özellikle ihracat alanında dikkat çeken Almanya dünyanın en büyük üçüncü ihracatçısı konumunda. 2024 yılında 1,66 trilyon dolarlık mal ve hizmet satışı gerçekleştiren ülke, aynı dönemde 255 milyar dolarlık ticaret fazlası verdi.

Otomotiv, makine, kimya, elektronik, ilaç ve plastik ürünler Almanya’nın ihracat kalemlerinin başında geliyor. Avrupa’daki toplam sanayi üretiminin yaklaşık üçte birini tek başına gerçekleştirmesi, ülkenin üretim kapasitesini net biçimde ortaya koyuyor. Uzmanlara göre bu güçlü sanayi altyapısı küresel kriz dönemlerinde Almanya ekonomisinin daha dayanıklı kalmasını sağlıyor.

Araştırma ve geliştirme yatırımları da Almanya’nın ekonomik başarısında kilit rol oynuyor. Ülke, GSYH’sinin yaklaşık yüzde 3,1’ini bilimsel ve teknolojik çalışmalara ayırıyor. Buna ek olarak güçlü sosyal güvenlik sistemi ekonomik istikrarı destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Doğal kaynaklar açısından da avantajlı bir konumda bulunan Almanya; kereste, linyit, potas ve tuz gibi kaynaklara sahip. Yenilenebilir enerji alanında ise dünya liderleri arasında yer alıyor. Uzun vadeli enerji dönüşüm planı kapsamında elektrik üretiminin neredeyse yarısı yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor.

Ekonominin bel kemiğini oluşturan bir diğer unsur ise “Mittelstand” olarak bilinen küçük ve orta ölçekli işletmeler. Küresel pazarlarda niş alanlarda lider konumda bulunan bu şirketler, birçok sektörde dünya pazarına yön veriyor. Almanya’daki finans merkezleri, uluslararası bankalar ve her yıl düzenlenen büyük ticaret fuarları da ülkenin küresel ekonomik cazibesini artırıyor.

