Avrupa’nın En Zengin Ülkesi Açıklandı: İngiltere, Portekiz ve Yunanistan’ı Geride Bıraktı

Ülke, Avrupa’nın en büyük sanayi ekonomisine sahip ve küresel ölçekte de üretim gücüyle öne çıkıyor. Özellikle ihracat alanında dikkat çeken Almanya dünyanın en büyük üçüncü ihracatçısı konumunda. 2024 yılında 1,66 trilyon dolarlık mal ve hizmet satışı gerçekleştiren ülke, aynı dönemde 255 milyar dolarlık ticaret fazlası verdi.

Otomotiv, makine, kimya, elektronik, ilaç ve plastik ürünler Almanya’nın ihracat kalemlerinin başında geliyor. Avrupa’daki toplam sanayi üretiminin yaklaşık üçte birini tek başına gerçekleştirmesi, ülkenin üretim kapasitesini net biçimde ortaya koyuyor. Uzmanlara göre bu güçlü sanayi altyapısı küresel kriz dönemlerinde Almanya ekonomisinin daha dayanıklı kalmasını sağlıyor.

Araştırma ve geliştirme yatırımları da Almanya’nın ekonomik başarısında kilit rol oynuyor. Ülke, GSYH’sinin yaklaşık yüzde 3,1’ini bilimsel ve teknolojik çalışmalara ayırıyor. Buna ek olarak güçlü sosyal güvenlik sistemi ekonomik istikrarı destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Doğal kaynaklar açısından da avantajlı bir konumda bulunan Almanya; kereste, linyit, potas ve tuz gibi kaynaklara sahip. Yenilenebilir enerji alanında ise dünya liderleri arasında yer alıyor. Uzun vadeli enerji dönüşüm planı kapsamında elektrik üretiminin neredeyse yarısı yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor.

Ekonominin bel kemiğini oluşturan bir diğer unsur ise “Mittelstand” olarak bilinen küçük ve orta ölçekli işletmeler. Küresel pazarlarda niş alanlarda lider konumda bulunan bu şirketler, birçok sektörde dünya pazarına yön veriyor. Almanya’daki finans merkezleri, uluslararası bankalar ve her yıl düzenlenen büyük ticaret fuarları da ülkenin küresel ekonomik cazibesini artırıyor.