Burak Altındağ Kimdir? Burak Altındağ Neden Gözaltına Alındı?

1989 Ankara doğumlu Burak Altındağ 2026 itibarıyla 36 yaşında. Altındağ, mizahi içerikleriyle tanınan bir sosyal medya fenomeni. Sosyal medya hesabında birçok ünlü yüzün caps'ini paylaşarak ünlendi ve bazı ünlüler tarafından da geçmiş yıllarda tepki aldı.

Ünlülerin de takip ettiği fenomen, Hande Erçel'e bazlama surat yorumuyla da gündeme gelmişti.

Instagram adresi: instagram.com/burakaltindag/