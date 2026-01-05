onedio
Burak Altındağ Kimdir? Burak Altındağ Neden Gözaltına Alındı?

05.01.2026 - 11:16

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Burak Altındağ hakkında bilgiler merak konusu oldu. Peki Burak Altındağ kimdir, kaç yaşında, nereli? Burak Altındağ neden gözaltına alındı?

Burak Altındağ Neden Gözaltına Alındı?

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Doğukan Güngör ve sosyal medya fenomeni Burak Altındağ gözaltına alındı.

Altındağ’ın sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü ve ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Burak Altındağ Kimdir?

1989 Ankara doğumlu Burak Altındağ 2026 itibarıyla 36 yaşında. Altındağ, mizahi içerikleriyle tanınan bir sosyal medya fenomeni. Sosyal medya hesabında birçok ünlü yüzün caps'ini paylaşarak ünlendi ve bazı ünlüler tarafından da geçmiş yıllarda tepki aldı.

Ünlülerin de takip ettiği fenomen, Hande Erçel'e bazlama surat yorumuyla da gündeme gelmişti.

Instagram adresi: instagram.com/burakaltindag/

