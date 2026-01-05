Özel Okul Velilerinin Dikkatine! Enflasyon Açıklandı, Özel Okulların Zam Oranı Belli Oldu

Aralık ayı verilerinin belli olmasıyla yapılan hesaplamalar sonucunda, özel okulların eğitim ücretlerine yapabileceği yıllık zam oranı en fazla yüzde 30,74 olarak belirlendi.

Söz konusu oran, TÜİK tarafından kamuoyuyla paylaşılan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ortalaması alınarak hesaplandı. Kurumun verilerine göre yıllık bazda TÜFE yüzde 30,89, ÜFE ise yüzde 27,67 seviyesinde gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yaptığı son değişiklikle birlikte, zam oranı hesaplama formülü de bu yıl farklı uygulandı.

Daha önceki yıllarda uygulanan (ÜFE+TÜFE)/2 oranına 5 puan eklenmesi şeklindeki uygulama yürürlükten kaldırılarak, bunun yerine çıkan ortalamanın 1,05 katsayısıyla çarpılması yöntemine geçilmişti.

Bu yeni formül baz alındığında, yıllık enflasyon verilerinin ortalaması üzerine eklenen 'refah payı' niteliğindeki katsayı ile birlikte tavan zam oranı yüzde 30,74 seviyesine ulaştı. Özel okullar, ara sınıflardaki öğrencilerin eğitim ücretlerine bu oranın üzerinde bir artış yansıtamayacak.