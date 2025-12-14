Yılbaşında Kar Yağacak mı? Meteoroloji Açıkladı: Hangi İllerde Kar Yağışı Görülecek?

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevresinde devam eden kar yağışının yılbaşı gecesi de aralıklarla etkili olması bekleniyor. İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde hafif kar ve karla karışık yağmur geçişleri görülebilir. Ankara’da ise yağış beklenmezken hava soğuk ve çok bulutlu olacak; gece ve sabah saatlerinde yoğun sis ve pus nedeniyle görüş mesafesi düşebilir.

Meteoroloji yetkilileri, Aralık ayının genel olarak ılık geçtiğini, ancak Ocak 2026 ortalarından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir soğuk hava dalgasıyla batı bölgelerde de kar yağışının başlayabileceğini belirtiyor.