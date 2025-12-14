onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yılbaşında Kar Yağacak mı? Meteoroloji Açıkladı: Hangi İllerde Kar Yağışı Görülecek?

Yılbaşında Kar Yağacak mı? Meteoroloji Açıkladı: Hangi İllerde Kar Yağışı Görülecek?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.12.2025 - 14:48

Yeni yıla girerken Türkiye’nin havası bölgeler arasında büyük fark gösterecek. Batıda İstanbul, İzmir ve Antalya gibi şehirlerde yılbaşı gecesi ılık ve yer yer yağmurlu bir hava hakim olurken, Doğu Anadolu’da kar yağışı etkili olacak ve bölge beyaz örtüyle 2026’ya merhaba diyecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yılbaşında kar yağacak mı?

Yılbaşında kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminlerine göre, 2026’ya girerken Türkiye genelinde sert bir soğuk hava dalgası beklenmiyor. Yılbaşı gecesi batı kesimlerde parçalı bulutlu ve yer yer yağmurlu bir hava etkili olacak, kar ise yalnızca doğu illeri ve yüksek kesimlerde görülecek.

İstanbul, İzmir ve Antalya gibi batı ve güney illerinde yılbaşı gecesi termometreler 6-8 derece dolaylarında seyredecek ve kar yerine yağmur ve bulutlu hava hakim olacak.

İstanbul, İzmir ve Antalya gibi batı ve güney illerinde yılbaşı gecesi termometreler 6-8 derece dolaylarında seyredecek ve kar yerine yağmur ve bulutlu hava hakim olacak.

Marmara Bölgesi’nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde olacak.

Doğu Anadolu ise beyaz örtüyle yeni yıla girecek.

Doğu Anadolu ise beyaz örtüyle yeni yıla girecek.

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevresinde devam eden kar yağışının yılbaşı gecesi de aralıklarla etkili olması bekleniyor. İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde hafif kar ve karla karışık yağmur geçişleri görülebilir. Ankara’da ise yağış beklenmezken hava soğuk ve çok bulutlu olacak; gece ve sabah saatlerinde yoğun sis ve pus nedeniyle görüş mesafesi düşebilir.

Meteoroloji yetkilileri, Aralık ayının genel olarak ılık geçtiğini, ancak Ocak 2026 ortalarından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir soğuk hava dalgasıyla batı bölgelerde de kar yağışının başlayabileceğini belirtiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın