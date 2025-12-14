Yılbaşında Kar Yağacak mı? Meteoroloji Açıkladı: Hangi İllerde Kar Yağışı Görülecek?
Yeni yıla girerken Türkiye’nin havası bölgeler arasında büyük fark gösterecek. Batıda İstanbul, İzmir ve Antalya gibi şehirlerde yılbaşı gecesi ılık ve yer yer yağmurlu bir hava hakim olurken, Doğu Anadolu’da kar yağışı etkili olacak ve bölge beyaz örtüyle 2026’ya merhaba diyecek.
Yılbaşında kar yağacak mı?
İstanbul, İzmir ve Antalya gibi batı ve güney illerinde yılbaşı gecesi termometreler 6-8 derece dolaylarında seyredecek ve kar yerine yağmur ve bulutlu hava hakim olacak.
Doğu Anadolu ise beyaz örtüyle yeni yıla girecek.
