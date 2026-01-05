Ankara’da 375 Bin Vatandaşı Kapsayacak Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediyeden sosyal yardım alan vatandaşlar için ücretsiz ulaşım desteği başlattığını duyurdu.
Uygulama ilk aşamada yaklaşık 375 bin vatandaşı kapsayacak ve yeni otobüs alımları tamamlandıkça, uygulamadan yararlananların sayısı peyderpey artırılacak.
