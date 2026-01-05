onedio
Ankara’da 375 Bin Vatandaşı Kapsayacak Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor

Ali Can YAYCILI
05.01.2026 - 13:43

Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediyeden sosyal yardım alan vatandaşlar için ücretsiz ulaşım desteği başlattığını duyurdu.

Uygulama ilk aşamada yaklaşık 375 bin vatandaşı kapsayacak ve yeni otobüs alımları tamamlandıkça, uygulamadan yararlananların sayısı peyderpey artırılacak.

Ücretsiz ulaşım desteği, EGO Genel Müdürlüğü otobüsleri, ANKARAY, Ankara Metrosu ve Başkentray hatlarında geçerli olacak.

Açıklamaya göre uygulamayla birlikte özel araç kullanımının azaltılması, şehir trafiğinin rahatlatılması ve ulaşıma erişimde eşitliğin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ücretsiz ulaşım desteğinin Ocak ayı içinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

