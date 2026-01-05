onedio
İstanbul'daki Bir AVM'deki Mağazanın Camı Kırıldı, Çocukların Üzerine Düştü!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.01.2026 - 13:14

Gaziosmanpaşa'daki alışveriş merkezinde bir mağazanın kırılan camı üzerlerine düşen 2 çocuk yaralandı.

Geçen cumartesi günü şiddetli rüzgarın etkisiyle bir alışveriş merkezindeki mağazanın camı kırıldı.

Emir Arıcı (14) ve Burak Akdağ'ın (14) üzerine düşen cam, iki arkadaşın yaralanmasına neden oldu.

Çocuklar, çevredekiler tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Çocukların aileleri, olayla ilgili polise şikayette bulundu.

Olayda yaralanan Emir Arıcı, üzerlerine cam düştükten sonra kısa süreli bilinç kaybı yaşadığını iddia ederek, 'Arkadaşım cam bloğun altında kaldı. Biz olayın etkisindeyken revire yürüttüler. Arkadaşımda morluklar, benim vücudumda da derin kesikler oluştu. Mağazanın ihmali yüzünden hayatımdan olabilirdim. Güvenlikler o camın önceden çatlak olduğunu söylediler. Kendime geldiğimde arkadaşımı gördüm, cam blok vardı üzerinde. Ona yardıma giderken beni uzaklaştırdılar. Ailem video çekmek isterken de müdahale ettiler.' dedi.

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
