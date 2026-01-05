Muzaffer Yıldırım Kimdir? Muzaffer Yıldırım Neden Gözaltına Alındı?

MARS Entertainment Group'un kurucu ortağı ve CEO'su Muzaffer Yıldırım, yapımcı ve iş insanı kimliğiyle öne çıkıyor.

1962 yılında dünyaya gelen Muzaffer Yıldırım, 2026 itibarıyla 64 yaşındadır.

İş hayatına çalıştığı Vakko Gym’de atılan Muzaffer Yıldırım, ardından 3 yıl Philip Morris’de, 2000’e kadar da 10 yıl Alarko Turizm Grubu’nda genel müdürlük koltuğunda oturdu. 2001 yılında Menderes Utku ile birlikte spor, sinema, restorancılık gibi alanlarda faaliyet göstermek üzere MARS Entertainment’ı kurdu. Sinemanın ardından spor kompleksi MAC ile dikkatleri üzerine çeken ikili, 8 yılda çalışan sayısını 2’den 2 bine çıkardı ve 100 milyon dolar ciroya ulaştı.

Geçtiğimiz yaz ayında zincirin son halkası olan Boby by The Stay'ı Bodrum'un Cennet Koyu'nda açan Muzaffer Yıldırım'ın turizm zincirinde en önemli halkası ise Bebek'teki Bebek Otel by The Stay. Bunun dışında The Stay Warehouse, The Stay Nişantaşı, The Stay Bosphorus ve The Stay Boulevard Nişantaşı da bulunuyor.