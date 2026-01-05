onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Muzaffer Yıldırım Kimdir? Muzaffer Yıldırım Neden Gözaltına Alındı?

Muzaffer Yıldırım Kimdir? Muzaffer Yıldırım Neden Gözaltına Alındı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.01.2026 - 13:41

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de iş insanı Muzaffer Yıldırım oldu. 

Peki Muzaffer Yıldırım kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Tüm detaylar içeriğimizde...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Muzaffer Yıldırım Kimdir?

Muzaffer Yıldırım Kimdir?

MARS Entertainment Group'un kurucu ortağı ve CEO'su Muzaffer Yıldırım, yapımcı ve iş insanı kimliğiyle öne çıkıyor. 

1962 yılında dünyaya gelen Muzaffer Yıldırım, 2026 itibarıyla 64 yaşındadır.  

İş hayatına çalıştığı Vakko Gym’de atılan Muzaffer Yıldırım, ardından 3 yıl Philip Morris’de, 2000’e kadar da 10 yıl Alarko Turizm Grubu’nda genel müdürlük koltuğunda oturdu.  2001 yılında Menderes Utku ile birlikte spor, sinema, restorancılık gibi alanlarda faaliyet göstermek üzere MARS Entertainment’ı kurdu. Sinemanın ardından spor kompleksi MAC ile dikkatleri üzerine çeken ikili, 8 yılda çalışan sayısını 2’den 2 bine çıkardı ve 100 milyon dolar ciroya ulaştı.

Geçtiğimiz yaz ayında zincirin son halkası olan Boby by The Stay'ı Bodrum'un Cennet Koyu'nda açan Muzaffer Yıldırım'ın turizm zincirinde en önemli halkası ise Bebek'teki Bebek Otel by The Stay. Bunun dışında The Stay Warehouse, The Stay Nişantaşı, The Stay Bosphorus ve The Stay Boulevard Nişantaşı da bulunuyor.

Muzaffer Yıldırım Neden Gözaltına Alındı?

Muzaffer Yıldırım Neden Gözaltına Alındı?

Ünlülere yönelik yürütülen “uyuşturucu” ve “fuhuş” soruşturması kapsamında 26 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. 23 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu, 1 şüphelinin ise başka suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.

Yapılan operasyonda iş insanı Muzaffer Yıldırım da gözaltına alındı.

Muzaffer Yıldırım'ın Yapımcısı Olduğu Filmler

Muzaffer Yıldırım'ın Yapımcısı Olduğu Filmler

Gupi (2025)

Platonik: Mavi Dolunay Oteli (2025)

Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana (2025)

Lohusa (2024)

Oregon (2024)

Çok Aşk (2023)

İlginç Bazı Olaylar (2021)

Eltilerin Savaşı (2020)

Karakomik Filmler (2019)

Arif v 216 (2018)

Mutluluk Zamanı (2017)

Ali Baba ve Yedi Cüceler (2015)

İftarlık Gazoz (2015)

Senden Bana Kalan (2015)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın