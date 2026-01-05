onedio
Evet Hayır Testine Göre Ne Kadar Aşk İnsanısın?

Evet Hayır Testine Göre Ne Kadar Aşk İnsanısın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
05.01.2026 - 14:01

Bazı insanlar için aşk hayatın merkezinde durur, bazıları içinse güzel ama şart olmayan bir detaydır. Peki sen kalbinle mi yaşıyorsun, yoksa duygularını mantıkla mı tartıyorsun? Bu testte uzun uzun düşünmene gerek yok. İçinden gelen ilk “evet” ya da “hayır” yeterli. Cevapların, senin ne kadar aşk insanı olduğunu açık açık söylüyor.

Hadi teste!

Evet Hayır Testine Göre Ne Kadar Aşk İnsanısın?

nurcii

Sen tam anlamıyla aşk insanısın. Aşık olmadığında bile aşka inanırsın. Duyguların yoğun, tepkilerin içtendir. Sevdiğinde dünyan renk değiştirir, önceliklerin... Devamını Gör

AysberK

Sen pek aşk insanı değilsin! tabiki.........palavralarla isim olmaz! ben SEVDA adamiyim!