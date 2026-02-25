onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Türkiye'nin Çevre Vizyonuna Güçlü Bir Soluk Getiren Cemre Vakfı'nın Tanıtım Programı Gerçekleştirildi

Türkiye'nin Çevre Vizyonuna Güçlü Bir Soluk Getiren Cemre Vakfı'nın Tanıtım Programı Gerçekleştirildi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.02.2026 - 00:13

Türkiye'nin çevre vizyonuna sivil toplum kanadından güçlü bir soluk getirmesi planlanan Cemre Vakfının tanıtım programı gerçekleştirildi. Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlendi.

Tanıtım programında birbirinden ünlü isimler de yer aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cemre Vakfının tanıtım programı gerçekleştirildi.

Cemre Vakfının tanıtım programı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin çevre vizyonuna sivil toplum kanadından güçlü bir soluk getirmesi planlanan Cemre Vakfının tanıtım programı gerçekleştirildi. Tanıtım programına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Erdoğan'ın katılımıyla başlayan program, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlendi.

Programda Cemre Vakfı yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Programda Cemre Vakfı yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Programa ayrıca Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz, Cemre Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hasan Mandal, Cemre Vakfı Onursal Başkanı Çiğdem Karaaslan, vakfın mütevelli heyetinde bulunan Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Osman Arslan, Serdar Karagöz, Engin Altan Düzyatan, Oğuzhan Serinkaya katıldı.

Acun Ilıcalı ve çok sayıda ünlü de davete katıldı.

Acun Ilıcalı ve çok sayıda ünlü de davete katıldı.

Acun Ilıcalı ve çok sayıda ünlü davetli de programda yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan program sonrasında ünlü isimlerle bir araya geldi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın