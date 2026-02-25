Türkiye'nin Çevre Vizyonuna Güçlü Bir Soluk Getiren Cemre Vakfı'nın Tanıtım Programı Gerçekleştirildi
Türkiye'nin çevre vizyonuna sivil toplum kanadından güçlü bir soluk getirmesi planlanan Cemre Vakfının tanıtım programı gerçekleştirildi. Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlendi.
Tanıtım programında birbirinden ünlü isimler de yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cemre Vakfının tanıtım programı gerçekleştirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Programda Cemre Vakfı yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.
Acun Ilıcalı ve çok sayıda ünlü de davete katıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın