Ortaokulda Öğrencilere "Selefi Yemini" Okutulmuştu: Soruşturma Başlatıldı

Ortaokulda Öğrencilere “Selefi Yemini” Okutulmuştu: Soruşturma Başlatıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.02.2026 - 17:58

İstanbul Arnavutköy'deki Necip Fazıl Kısakürek İmam-Hatip Ortaokulu’ndaki erkek öğrencilere “selefi yemini” okutulması tepki çekmişti. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

İstanbul'daki bir ortaokulda çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

İstanbul’daki bir ortaokulda çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Arnavutköy'deki Necip Fazıl Kısakürek İmam-Hatip Ortaokulu’ndaki erkek öğrencilere 'selefi yemini' okutulduğuna ilişkin görüntülerin paylaşılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Arnavutköy ilçesindeki bir okulda 23 Şubat 2026 tarihinde çekildiği anlaşılan ve kamuoyuna yansıyan görüntülere ilişkin sürecin titizlikle takip edildiği belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamasında şunlar kaydedildi:

'Konuya ilişkin yapılan ilk incelemede, söz konusu videonun okul idaresinin bilgisi dahilinde çekildiği ve okulun sosyal medya hesabında paylaşıldığı, daha sonra kamuoyunda oluşan hassasiyet üzerine ilgili paylaşımın kaldırıldığı tespit edilmiştir. Sürecin tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması amacıyla inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, Müdürlüğümüzce müfettiş görevlendirilmiştir. Yürütülen inceleme ve soruşturma süreçleri sonucunda ortaya çıkacak tespitler doğrultusunda gerekli idari işlemler mevzuat çerçevesinde tesis edilecektir.'

“Selefi Yemini” Nedir?

Terör örgütü IŞİD'in sözde 'üst düzey yöneticisi' olduğu belirtilen 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk, geçtiğimiz yıllarda tutuklanmış, El-Kaide kapsamında yargılandığı davada 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 12 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmıştı. Bayancuk grubunun yemini olarak bilinen 'selefi yemini', önceki gün Arnavutköy'de Necip Fazıl Kısakürek İmam-Hatip Ortaokulu’ndaki erkek öğrencilere okutulmuş ve çekilen video da sosyal medyadan paylaşılmıştı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
24
9
4
0
0
0
0
