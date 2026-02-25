Ortaokulda Öğrencilere “Selefi Yemini” Okutulmuştu: Soruşturma Başlatıldı
İstanbul Arnavutköy'deki Necip Fazıl Kısakürek İmam-Hatip Ortaokulu’ndaki erkek öğrencilere “selefi yemini” okutulması tepki çekmişti. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul’daki bir ortaokulda çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın