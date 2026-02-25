16 Yaşın Altındakilere Enerji İçeceği Satışı Yasaklanıyor: İspanya Hükümetinden Yeni Karar

İspanya hükümeti, 16 yaş altındaki çocuklara enerji içeceklerinin ve 18 yaş altındakilere aşırı kafein içeren içeceklerin satışını yasaklamak için çalışma başlattı.

Sağlık Bakanlığı ve Tüketim Bakanlığının yürüttüğü ortak çalışmada, enerji içeceklerinin satışına kısıtlama getirilmesi öngörülüyor. Sağlık Bakanlığı, enerji içeceklerinin çocuklarda uykusuzluk, endişe ve taşikardi gibi problemlere yol açabileceğini belirtti. Tüketim Bakanlığı ise yaptığı çalışma sonucunda 14-18 yaşlarındaki çocukların yüzde 38,4'ünün son bir ay içinde en az bir enerji içeceği tükettiğini belirtti.

İngiltere de geçtiğimiz Eylül ayında benzer bir karar almış ve Sağlık Bakanı Wes Streeting, “Çocukların her gün çift espressoya eşdeğer kafein tüketmesi kabul edilemez.' demişti. Uzmanlara göre yasağın kapsamlı uygulanması, çocukların sağlığını korumada kritik rol oynayacak.