Haberler
Gündem
16 Yaşın Altındakilere Enerji İçeceği Satışı Yasaklanıyor: İspanya Hükümetinden Yeni Karar

16 Yaşın Altındakilere Enerji İçeceği Satışı Yasaklanıyor: İspanya Hükümetinden Yeni Karar

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.02.2026 - 17:30

Enerji içecekleri, çocuklarda obezite, uyku bozukluğu ve kaygıya neden olabiliyor. Bu nedenle Avrupa ülkelerinden tek tek çocuklara enerji içeceklerinin satışını yasaklama kararı geliyor. İngiltere, geçtiğimiz Eylül ayında bu kararı aldığını açıklamıştı. 

Şimdi ise İspanya harekete geçti.

16 yaş altındaki çocuklara enerji içecekleri yasaklanıyor.

16 yaş altındaki çocuklara enerji içecekleri yasaklanıyor.

İspanya hükümeti, 16 yaş altındaki çocuklara enerji içeceklerinin ve 18 yaş altındakilere aşırı kafein içeren içeceklerin satışını yasaklamak için çalışma başlattı.

Sağlık Bakanlığı ve Tüketim Bakanlığının yürüttüğü ortak çalışmada, enerji içeceklerinin satışına kısıtlama getirilmesi öngörülüyor. Sağlık Bakanlığı, enerji içeceklerinin çocuklarda uykusuzluk, endişe ve taşikardi gibi problemlere yol açabileceğini belirtti. Tüketim Bakanlığı ise yaptığı çalışma sonucunda 14-18 yaşlarındaki çocukların yüzde 38,4'ünün son bir ay içinde en az bir enerji içeceği tükettiğini belirtti.

İngiltere de geçtiğimiz Eylül ayında benzer bir karar almış ve Sağlık Bakanı Wes Streeting, “Çocukların her gün çift espressoya eşdeğer kafein tüketmesi kabul edilemez.' demişti. Uzmanlara göre yasağın kapsamlı uygulanması, çocukların sağlığını korumada kritik rol oynayacak.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
