İstanbul Valiliği Kentte Kar Yağışının Olacağı İlçeleri Açıklayarak Uyarıda Bulundu
İstanbul Valiliği, akşam saatlerinde sıcaklıkların hızla düşerek mevsim normallerinin altına ineceğini ve il genelinde kuvvetli yağış ve fırtına olacağını açıklayarak vatandaşları uyardı. Valilik, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile gibi ilçelerde yağışların karla karışık yağmur şeklinde olacağını da belirtti. İstanbul’da yağışlı hava perşembe günü öğleden sonra kenti terk edecek.
İstanbul Valiliği, akşam saatlerinde kentte yaşanacak meteorolojik olaylarla ilgili uyarıda bulundu.
İstanbul Valiliği’nin açıklaması 👇
