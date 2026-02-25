onedio
İstanbul Valiliği Kentte Kar Yağışının Olacağı İlçeleri Açıklayarak Uyarıda Bulundu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.02.2026 - 17:24

İstanbul Valiliği, akşam saatlerinde sıcaklıkların hızla düşerek mevsim normallerinin altına ineceğini ve il genelinde kuvvetli yağış ve fırtına olacağını açıklayarak vatandaşları uyardı. Valilik, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile gibi ilçelerde yağışların karla karışık yağmur şeklinde olacağını da belirtti. İstanbul’da yağışlı hava perşembe günü öğleden sonra kenti terk edecek.

İstanbul Valiliği, akşam saatlerinde kentte yaşanacak meteorolojik olaylarla ilgili uyarıda bulundu.

Valilik, hava sıcaklıklarının 1 dereceye kadar düşeceğini belirterek, kentin kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışı olacağını açıkladı.

Valilik ayrıca 26 Şubat Perşembe günü rüzgarın hızının saatte 60 kilometreye yükseleceğini ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

İstanbul Valiliği’nin açıklaması 👇

'Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

İlimizde mevsim normalleri civarında devam eden hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşmesiyle birlikte, bu akşam (25.02.2026) saatlerinden sonra il genelinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, sabah saatlerine kadar Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar yağışı şeklinde yağacağı tahmin edilmektedir. Yağışların yarın (26.02.2026) öğle saatlerinden sonra ilimizi terk edeceği beklenmektedir.

Rüzgar: Bugün genellikle kuzeyli yönlerden (25.02.2026) orta, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat);

Yarın (26.02.2026) orta, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Hava Sıcaklıkları: Bu gece (25.02.2026) beklenen en düşük hava sıcaklığının 1°C,

Yarın (26.02.2026) beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise 8°C olacağı tahmin edilmektedir.

Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'

İsmail Kahraman
