Sevgili Kova, bugün Merkür, hareketsiz bir konumda. Bu durum, iş hayatında dikkatinin tamamen finansal konulara ve hesap işlerine yoğunlaşmasına sebep oluyor. Gelir ve gider dengeni, yatırımlarını ya da emeğinin maddi karşılığını acımasızca masaya yatırmanın zamanı geldi. Belki de ertelediğin bütçe düzenlemeleri veya fiyat güncellemeleri artık kaçınılmaz bir hale geliyor. Bu adımlar, finansal istikrarın için sağlam bir temel atmanın anahtarı olacak.

İş çevrende ise güç dengelerinde sessiz ama derinden bir değişim yaşanıyor. Belki de hep kenarda duran biri, birdenbire söz sahibi olabilir veya bugüne kadar fark etmediğin ufak bir detay, sana devasa bir avantaj sağlayabilir. Merkür'ün durağan konumda olduğu bu dönemde, hızlıca imza atmak yerine belki de bir dosyayı bir gün daha bekletmek, o çok güvendiğin aklını kullanarak sabretmek sana büyük paralar kazandırabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise sınırları netleştirmenin, güveni tutkunun önüne koymanın zamanı geldi. Eğer karşındakinden net bir duruş bekliyorsan, önce kendi kırmızı çizgilerini cesurca belirlemelisin. Sana özgü olan sakin, sarsılmaz ama bir o kadar da derin tavrın, ilişkinin dinamiklerini kökünden değiştirecek. Güvenin tesis edildiği o an, birbirinize duyduğunuz arzunun en sıcak haliyle ortaya çıkmasına sebep olacak. İşte şimdi ilişkinde yeni bir telaş ve heyecan seni sarabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…