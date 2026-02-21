Sevgili Kova, bugün Venüs ve Jüpiter'in gökyüzünde oluşturduğu büyülü üçgen, seni adeta bir yıldız gibi parlatıyor. Kariyerindeki görünürlüğün, takdir edilmen ve yeni fırsatlarla karşılaşman artıyor. Kendini ifade ettiğin her alanda, belki de hiç beklemediğin bir büyüme potansiyeli seni bekliyor.

Belki de Pazar günü bir sosyal medya paylaşımı yaparsın ya da bir görüşme yaparsın ve bu, yeni haftanın kapılarını ardına kadar açar. Kim bilir, belki de yeni bir projeye cesurca adım atmanın tam zamanıdır. Unutma, destek bulmak hiç de zor olmayacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise özgürlüğün ve sıcaklığın bir arada olduğu bir enerji seni sarıyor. Partnerinle birlikte eğlenceli bir plan yapabilir, belki de bir piknik, belki de bir sinema keyfi... Bekar mısın? O zaman sosyal çevrende seni bekleyen bir sürpriz olabilir. Belki de biri, sana açıkça ilgisini gösterir ve yeni bir aşk kapılarını çalar. Ne dersin, hazır mısın bu yıldızlarla dolu güne? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…