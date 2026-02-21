onedio
22 Şubat Pazar Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Kova Burcu
22 Şubat 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
21.02.2026 - 18:30

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 22 Şubat Pazar gününüz nasıl geçecek? 22 Şubat Pazar günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Venüs ve Jüpiter'in gökyüzünde oluşturduğu büyülü üçgen, seni adeta bir yıldız gibi parlatıyor. Kariyerindeki görünürlüğün, takdir edilmen ve yeni fırsatlarla karşılaşman artıyor. Kendini ifade ettiğin her alanda, belki de hiç beklemediğin bir büyüme potansiyeli seni bekliyor.

Belki de Pazar günü bir sosyal medya paylaşımı yaparsın ya da bir görüşme yaparsın ve bu, yeni haftanın kapılarını ardına kadar açar. Kim bilir, belki de yeni bir projeye cesurca adım atmanın tam zamanıdır. Unutma, destek bulmak hiç de zor olmayacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise özgürlüğün ve sıcaklığın bir arada olduğu bir enerji seni sarıyor. Partnerinle birlikte eğlenceli bir plan yapabilir, belki de bir piknik, belki de bir sinema keyfi... Bekar mısın? O zaman sosyal çevrende seni bekleyen bir sürpriz olabilir. Belki de biri, sana açıkça ilgisini gösterir ve yeni bir aşk kapılarını çalar. Ne dersin, hazır mısın bu yıldızlarla dolu güne? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

