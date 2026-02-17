onedio
18 Şubat Çarşamba Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
18 Şubat 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.02.2026 - 18:16

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Şubat Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 18 Şubat Çarşamba günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Güneş'in Balık burcuna geçişi ile birlikte, hızın değil, sezginin kazandığı bir döneme adım atıyorsun. Kariyerinde, açık bir rekabetin yerine, stratejik hamlelerin ön plana çıktığı bu dönemde, sahnenin perde arkasında senin oyunu kurduğunu göreceğiz. Gizli bir proje, kapalı kapılar ardında yapılan bir görüşme ya da henüz duyurulmamış bir iş değişimi, seni bir anda güçlü bir pozisyona taşıyabilir. 

Tabii bu dönemde özellikle finansal planlamalarda içgüdülerine güvenmen, sana kazanç sağlayacak. İçgüdülerin seni ileriye götürse de iş ilişkilerin ya da maddi konular gündemde olsa da dedikodulara ve hislere göre değil, verilere odaklanman gerekiyor. Dağınık bir sistemi toparlama görevi sana verilebilir. Bu süreçte sabırlı davranırsan, yöneticilerin gözünde vazgeçilmez bir değer haline gelebilirsin. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duygular daha derin akıyor. Söylenmeyen sözlerin söylenebileceği bu dönemde, söylenmeyenler ise hissedilecek... Yani, sırlar su yüzüne çıkacak! Dikkatli ol, ortaya saçılan gerçekler seni ve ilişkini derinden etkileyebilir. Belki de bugüne gerçekleri herkesten önce sen dile getirerek başlamalısın. İçinde sakladığın her ne varsa, paylaşmak sana iyi gelebilir, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

