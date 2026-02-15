onedio
16 Şubat Pazartesi Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
16 Şubat 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.02.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 16 Şubat Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 16 Şubat Pazartesi günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Güneş'in ve Uranüs'ün oluşturduğu kare açı, seni doğrudan etkileyecek bir enerji yaratıyor. Bu enerji, Pazartesi günü kimliğin ve hedeflerinle ilgili ani bir farkındalık yaşamanı sağlayabilir. Kendi iç dünyanda bir keşif yolculuğuna çıkabilir, belki de uzun süredir göz ardı ettiğin bazı gerçeklerle yüzleşebilirsin.

İş hayatında ise bu enerji, radikal bir karar alma ihtimalini gündeme getirebilir. Belki de uzun zamandır aklında olan bir değişikliği yapmak için doğru zamanın geldiğini hissedebilirsin. Kendi yolunu çizmek, belki de yeni bir proje başlatmak ya da tamamen farklı bir sektöre yönelmek gibi cesur bir adım atabilirsin. Bugün, cesur kararların ve yeniliklerin günü olabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise sürpriz bir yakınlaşma seni bekliyor. Aniden başlayan bir ilişki, heyecan dolu bir yolculuğa dönüşebilir. Belki de beklenmedik bir anda karşına çıkan biri, kalbini hızla çarptırabilir. Bu ilişki, hızla ilerleyebilir ve seni yeni bir aşk macerasına sürükleyebilir... Güneş seni aşkın kollarına atıyor... Sen de aşkta cesur adımlar at ve yeni bir serüvene atılmaya açık ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

astroirem
Astroloji Editörü
