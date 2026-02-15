Sevgili Kova, Güneş'in ve Uranüs'ün oluşturduğu kare açı, seni doğrudan etkileyecek bir enerji yaratıyor. Bu enerji, Pazartesi günü kimliğin ve hedeflerinle ilgili ani bir farkındalık yaşamanı sağlayabilir. Kendi iç dünyanda bir keşif yolculuğuna çıkabilir, belki de uzun süredir göz ardı ettiğin bazı gerçeklerle yüzleşebilirsin.

İş hayatında ise bu enerji, radikal bir karar alma ihtimalini gündeme getirebilir. Belki de uzun zamandır aklında olan bir değişikliği yapmak için doğru zamanın geldiğini hissedebilirsin. Kendi yolunu çizmek, belki de yeni bir proje başlatmak ya da tamamen farklı bir sektöre yönelmek gibi cesur bir adım atabilirsin. Bugün, cesur kararların ve yeniliklerin günü olabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise sürpriz bir yakınlaşma seni bekliyor. Aniden başlayan bir ilişki, heyecan dolu bir yolculuğa dönüşebilir. Belki de beklenmedik bir anda karşına çıkan biri, kalbini hızla çarptırabilir. Bu ilişki, hızla ilerleyebilir ve seni yeni bir aşk macerasına sürükleyebilir... Güneş seni aşkın kollarına atıyor... Sen de aşkta cesur adımlar at ve yeni bir serüvene atılmaya açık ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…