Sevgili Kova, bugün kendi kendine 'Yeter artık!' dediğin o alışılmış rutinini bir kenara bırakma vakti geldi. Evde oturup dört duvar arasında sıkılmak yerine, belki de yeni bir macera peşinde koşmanın tam zamanı. Bir doğa yürüyüşüne çıkabilir, belki bir sergi gezebilir ya da uzun zamandır gitmek istediğin o yeni kafe veya restoranı deneyebilirsin.

Ama bize soracak olursan, bugün senin bile sınırlarını zorlayan bir işe adım atmak olmalı gündeminde! Belki bir ekip planı ya da yeni bir proje konuşması vardır aklında. Bu, belki de sana yeni bir bakış açısı kazandıracak ve iş hayatında yeni ufuklar açmanı sağlayacak. Hadi bir düşün ve uluslararası projelere dik gözünü. Zira, yapabileceklerinin bir sınır olmadığın eminiz.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise sürprizli bir mesaj seni bekliyor olabilir. Bekarsan, belki de beklenmedik biri hayatına girebilir ve kalbini çalabilir. Birlikte ansızın yola çıkabileceğin bu kişi gerçek aşkın bile olabilir. Sınırları olmayan bir maceraperest ile bir araya gelmeye hazır ol. Bu ilişki seni biraz yorabilir de unutma. Çünkü heyecan ve bitmek tükenmek bilmeyen maceranın da zorlukları var, değil mi? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…