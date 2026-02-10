Sevgili Kova, bugün iş hayatında farklılıklarınla büyüyecek ve büyüleyeceksin! Zira Güneş ile Chiron arasındaki altmışlık, özgün yönünü aydınlatıyor ve belki de geçmişte dışlandığını hissettiğin bu yönün aslında seni diğerlerinden ayıran bir özellik olduğunu gösteriyor. Bu özgünlük sayesinde bugün fikirlerin daha fazla karşılık bulabilir, sesin daha çok duyulabilir.

Gün ilerledikçe, ekip çalışmaları ve sosyal bağlantılar da güçleniyor. Daha önce kendini yalnız hissettiğin bir alanda destek görmen mümkün. Güneş’in aydınlatıcı etkisi Chiron’un şifasıyla birleşirken, aidiyet duygun ise güçleniyor. Bugün attığın adımlar seni daha görünür kılıyor, adeta parlatıyor. İş dünyası bugün, farklı bakış açın ve yenilikçi yaklaşımınla seni konuşacak gibi görünüyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duygusal mesafeler kapanıyor. Uzun zamandır beklediğin o an geldi... Belki de kalbindeki buzlar sonunda eridi ve yeniden sevgiye açıldı. Tam da bu noktada Chiron'dan aldığın güçle partnerinle ya da eski sevgilinle konuşabilirsin. Bir özür, bir telafi adımı ya da bir iyi niyet jesti seni ona yaklaştırabilir. Şimdi sana neler vadettiğine ise iyi odaklan. Tekrar aynı kırgınlıkları yaşarsan, telafisi zor olacaktır çünkü! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…