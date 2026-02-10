onedio
11 Şubat 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

10.02.2026 - 18:01

Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 11 Şubat Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 

11 Şubat Çarşamba günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün aşk hayatında yeni bir sayfa açılıyor, kalbindeki buzlar eriyor ve duygusal mesafeler kapanıyor. Uzun zamandır beklediğin, belki de hayalini kurduğun o an nihayet geldi. Kalbin, belki de uzun bir süre sonra, yeniden sevgiye, aşka ve tutkuya açıldı.

Chiron'dan aldığın güçle, belki de uzun zamandır konuşmak istediğin, belki de bir süreliğine ara verdiğin partnerinle ya da eski sevgilinle bir araya gelebilirsin. Bir özür, bir telafi adımı ya da bir iyi niyet jesti, belki de bir çiçek, bir hediye ya da sadece bir gülümseme, seni ona daha da yaklaştırabilir.

Fakat burada dikkat etmen gereken bir nokta var. Partnerin ya da eski sevgilin sana neler vadettiğine iyi odaklan. Çünkü aynı kırgınlıkları, aynı hayal kırıklıklarını, aynı acıları tekrar yaşarsan, telafisi oldukça zor olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

