Sevgili Kova, bugün aşk hayatında biraz daha fazla sadakat ve huzur arayışı içerisinde olabilirsin. Partnerinden, sana olan sevgisini ve değerini daha somut bir şekilde hissetmek ve görmek isteyebilirsin. İlişkinin daha konforlu ve güven veren bir zemin üzerinde yükselmesi için adımlar atabilirsin.

Sevginin aslında ne kadar büyük bir 'emek' ve 'değer' olduğunu, partnerine sunduğun her türlü küçük jestin aslında büyük bir aşkın parçası olduğunu bugün daha iyi anlayacaksın. Bu Salı günü, sevgi dolu bir atmosferde, aşkı ve değeri yeniden keşfetme fırsatını yakalayacaksın. Bugün, partnerine olan duygularını yeniden keşfedeceğin bir gün olacak. Belki de ona bir kez daha aşık olacaksın. Ama unutma, o da sana yeniden vurulacak... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…