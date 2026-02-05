Sevgili Kova, bugün aşk hayatında bazı değişikliklerin kapıda olduğunu hissetmen muhtemel. Sahiplenme duygusu, kalbinin derinliklerinde bir dalga gibi yükseliyor ve bu, aşk hayatında yeni bir dönemin habercisi olabilir. Kendini değerli hissetme ihtiyacın, her zamankinden daha güçlü bir şekilde hissediliyor. Bu değeri, hayatındaki özel kişiden görmek ve hissetmek istiyorsun.

Bu durumda, partnerinin sana karşı olan tavırları, senin ona olan yakınlığını belirleyebilir. Belki de bu, ona daha da yakınlaşmanı sağlayacak bir dönemeç olacak ya da belki de bu, seni biraz düşündürecek ve ilişkinin geleceğini yeniden değerlendirmene yol açacak.

Bir şey kesin ki artık sadece güzel sözlere ihtiyacın yok. Gerçek, samimi ve kalpten gelen eylemlere, jestlere ve davranışlara ihtiyacın var. Peki, partnerin sana kendini değerli hissettirebilecek mi? Bu, zamanla ortaya çıkacak bir soru. Ancak bizden sana küçük bir tavsiye: Çok değerli olduğunu unutma! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…