1 Şubat 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.01.2026 - 18:01

Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 1 Şubat Pazar gününüz nasıl geçecek? 

1 Şubat Pazar günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün aşk hayatında seni heyecanlandıracak bir gelişme kapıda. Geçmişten bir yüz, belki de uzun zamandır unuttuğun bir isim, kalbinin kapısını çalabilir. Ancak bu durum, kalbin ile aklını bir kez daha karşı karşıya getirebilir. Aslan burcundaki Dolunay'ın gizemli enerjisi, belki de çoktan unuttuğunu düşündüğün bir kalp sızısını yeniden su yüzüne çıkarabilir.

Şimdi, bu karmaşa içinde, dikkatli olman gerekiyor. Aklınla mı hareket edeceksin, yoksa kalbinin sesini mi dinleyeceksin? Eğer bize soracak olursan, kalp bazen unutur ama aklın unutmadıkları genellikle bir sebepten dolayıdır. Bu eski aşkın sana zarar vereceğinin kanıtı olabilir. İşte tam da bu yüzden biraz derinlere inmeli, yaralarını hatırlamalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

