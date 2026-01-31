Sevgili Kova, bugün aşk hayatında seni heyecanlandıracak bir gelişme kapıda. Geçmişten bir yüz, belki de uzun zamandır unuttuğun bir isim, kalbinin kapısını çalabilir. Ancak bu durum, kalbin ile aklını bir kez daha karşı karşıya getirebilir. Aslan burcundaki Dolunay'ın gizemli enerjisi, belki de çoktan unuttuğunu düşündüğün bir kalp sızısını yeniden su yüzüne çıkarabilir.

Şimdi, bu karmaşa içinde, dikkatli olman gerekiyor. Aklınla mı hareket edeceksin, yoksa kalbinin sesini mi dinleyeceksin? Eğer bize soracak olursan, kalp bazen unutur ama aklın unutmadıkları genellikle bir sebepten dolayıdır. Bu eski aşkın sana zarar vereceğinin kanıtı olabilir. İşte tam da bu yüzden biraz derinlere inmeli, yaralarını hatırlamalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…