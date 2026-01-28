onedio
29 Ocak 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

28.01.2026 - 18:01

Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 29 Ocak Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

29 Ocak Perşembe günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugünün enerjisi, aşk hayatında Venüs'ün sana sunduğu güçlü destekle adeta parıldıyor. Romantik ilişkilerde, bu dönemde güven ve sadakat kavramları öne çıkıyor ve bu durum, ilişkinin temelini daha da sağlamlaştırıyor.

Sessiz ama derin bir aşk bağı, Venüs'ün etkisiyle güçleniyor ve bu durum, belki de aşkın en saf hali olan yan yana olmanın huzurunu vurguluyor. Büyük jestler ve gösterişli hareketlerden ziyade, birlikte geçirdiğin sessiz anlar, ilişkini daha da güçlendirebilir. Bu dönemde, belki de birlikte bir kitap okumak, sessizce bir film izlemek ya da sadece birlikte olmanın huzurunu yaşamak, aşkını daha da derinleştirebilir. Bu dönemi, ilişkine bir şans daha vermek için kullanabilirsin! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

