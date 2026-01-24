onedio
25 Ocak Pazar Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu
25 Ocak 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
24.01.2026 - 18:01

Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 25 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek? 

25 Ocak Pazar günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün kalbinde güçlü bir çekim enerjisi seni sarıyor... Eğer bekarsan, bugün tam da senin günün olacak yani! Beklenmedik bir çekim hissi, aniden başlayan bir yakınlaşma seni bekliyor olabilir. İlk görüşte aşkın sadece masallarda olmadığını, gerçek hayatta da yaşanabileceğini görebilirsin.

Öte yandan eğer bir ilişkin varsa, bugünün enerjisi seni ve partnerini adeta sarıp sarmalayacak. Heyecan, sürprizler ve bol enerji dolu bir gün sizi bekliyor. Partnerinle geçireceğin mutlu anlara odaklan, aşkın tadını çıkar. Bugün, ilişkindeki tutkuyu ve aşkı yeniden alevlendirecek bir gün olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

