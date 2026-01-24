Sevgili Kova, bugün Güneş'in burcunda parladığı haftanın son günü olacak. İşte bu da enerjinin tavan yapmasını sağlayacak ve sana enerji katacak. Kariyerle ilgili konular, sanki aklından çıkıp gidecek. Kaygılar, başarı heyecanı ve hedefler bile aklında olmayacak. Hatta tam da bu noktada, 'Her şeyi daha farklı ve yaratıcı bir şekilde yapabilirim' hissiyatına kapılacaksın. Ay'ın etkisiyle birlikte özgün, yenilikçi fikirlerin bugün ön plana çıkacak.

Üstüne üstlük iş hayatına dair düşüncelerin bugün seni bir de eğlendirecek. Yeni hafta için yaratıcı ama aynı zamanda uygulanabilir planlar yapmak sana harekete geçme enerjisi katarken, yapmaktan keyif aldığın şeyler önceliğin olacak. Tabii bu sayede kendini hem özgür hem de üretken hissedeceksin. Bu da senin enerjini daha da yükseltecek.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün karşı konulmaz bir elektriklenme söz konusu. Eğer bekar bir Kova burcu isen, ani bir çekim hissi, hızlı bir yakınlaşma seni bekliyor olabilir. İlk görüşte aşk derler ya işte tam da bunu yaşayabilirsin. Tabii eğer bir ilişkin varsa, bugün heyecan, sürprizler ve bol enerji dolu bir güne başlayabilirsin. Partnerinle mutlu anlara odaklan! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…