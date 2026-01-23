onedio
Kova Burcu right-white
24 Ocak 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.01.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 24 Ocak Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 24 Ocak Cumartesi günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün burcunda gerçekleşen Güneş ile Plüton kavuşumu, kariyerindeki iş birliği ve ortaklık konularını gündemine taşıyor. Artık tek başına yürüdüğün yolların seni tatmin etmediği bir döneme giriyorsun. Tam da bu noktada güç paylaşımı, gündeminin en üst sırasında yerini alıyor.

Şimdi kuracağın iş birlikleri ise seni tamamen yeni bir insan haline getirebilir. Doğru kişiyle birleştiğinde, belki de daha önce hiç düşünmediğin bir vizyon ortaya çıkabilir. Ancak unutma, kontrolü tamamen bırakmak zorunda değilsin. Kendi sınırlarını belirlemek ve bunları net bir şekilde çizmek yeterli olacaktır. Dengeyi kur, hem karşı tarafın hem de senin gücünle geleceğini şekillendirmeye hazır ol! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Güneş ile Plüton kavuşumu, adeta bir manyetik alan oluşturuyor. Bugün, belki de daha önce hiç tanımadığın biriyle aranda sözsüz ama çok güçlü bir bağ oluşabilir. Bu bağ sayesinde, belki de daha önce hiç hissetmediğin kadar derin duygulara kapılman da mümkün olacak. Bu özel günü, kendini yeniden keşfederken aşka da kapıl... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

astroirem
Astroloji Editörü
