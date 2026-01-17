onedio
18 Ocak Pazar Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
18 Ocak 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.01.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek? 18 Ocak Pazar günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Oğlak burcunda gerçekleşen Yeni Ay, kariyerinde belki de farkına bile varmadığın, geri planda kalmış konuları ön plana çıkarıyor. Şimdi, beklenmedik ve kontrolün dışında gelişen olaylarla karşı karşıya kalabilirsin. İçinde bir yön arayışı hissi belirebilir, sanki bir pusula arıyormuş gibi hissedebilirsin. 

Tam da bu noktada, iş hayatında görünür olmaya ne dersin? Belki de bugüne dek kimse tarafından fark edilmeyen, sessiz sedasız yaptıklarının karşılığını almak rotanı çizmen konusunda sana yol gösterebilir. Sabır gerektiren bir dönemden geçiyorsun ama sonunda rotanı çizeceksin. Yeteneklerine uygun olanı, daha da önemlisi arzuladığın hayatı yaşamaya başlayacaksın. 

Peki ya aşk? Aşk hayatına geldiğimizde ise Oğlak burcunda gerçekleşen Yeni Ay, duygularını daha içe dönük yaşamanı sağlıyor. İlişkide belki de daha önce hiç hissetmediğin bir mesafe hissi oluşabilir. Geçmişe dair duygular, belki de unuttuğunu düşündüğün anılar tekrar gündeme gelebilir. Eyvah, eski aşka dönüş mü başlıyor? Kalbini takip edersen, yarım kalan hikayeyi tamamlamak için güçlü bir adım atabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
