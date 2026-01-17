onedio
18 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
17.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Ocak Pazar günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Yeni Ay'ın Oğlak burcunda olması, mide ve sindirim sistemimizi biraz hassaslaştırıyor. Yani, bugün yaşayacağın her türlü duygusal dalgalanma, bedenine, özellikle de mide ve sindirim sistemine hızlı bir şekilde yansıyabilir.

Bu nedenle, bugün yediklerine ekstra dikkat etmen gerekiyor. Hızlı ve dikkatsizce tüketilen yiyecekler, hassaslaşan mide ve sindirim sistemini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, acele etmekten de kaçınmalısın. Yemeklerini yavaş yavaş ve keyif alarak yemeye özen göster. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

