Sevgili Kova, bugün sağlıkla ilgili konularda biraz abartıya kaçma eğiliminde olabilirsin. Bu, fazla yemek yeme, ağır ve yağlı besinler tüketme veya düzensiz yemek saatleri gibi durumları içerebilir. Bu tür durumlar, vücudunun daha fazla enerji harcamasına ve dolayısıyla yorulmasına neden olabilir.

Ayrıca bugün Merkür ile Jüpiter arasındaki karşıtlık, sağlıkla ilgili konularda özellikle sindirim sistemin üzerinde hassasiyet yaratabilir. 'Bir şey olmaz' diyerek göz ardı ettiğin belirtiler, günün özellikle akşam saatlerinde daha belirgin hale gelebilir.

Bu nedenle, hafif ve sağlıklı beslenmeye özen göstermek ve hayatının ritmini biraz yavaşlatmaktır. Bu da vücudunun kendini yenilemesine ve enerji seviyenin dengelenmesine yardımcı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…