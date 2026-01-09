Sevgili Kova, bugün senin için biraz iniş çıkışlı bir gün olabilir. Jüpiter'in karşıtlığı nedeniyle sinir sistemin ve dolaşım sistemin biraz hassaslaşabilir. Bu durum, enerjinin aniden yükselip düşmesine neden olabilir. Ancak endişelenme, tüm bu iniş çıkışları yönetmenin yolu var!

Cumartesi gününü daha rahat geçirmek için, kafein tüketiminden kaçınmanı öneriyoruz. Evet, o lezzetli kahvenden biraz uzak durman gerekebilir. Ama merak etme, bu durum sadece bugünlük. Bunun yerine, temiz hava almak için dışarı çıkabilirsin. Belki bir yürüyüş yapabilir, belki de bir parkta kitap okuyabilirsin. Bu, hem enerjini dengelemeye yardımcı olacak, hem de gününü daha keyifli hale getirecektir.

Bugün bedeninin ritmini dengelemek çok önemli. Kendini nasıl hissettiğine dikkat et ve vücudunun ihtiyaçlarını karşıla! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…