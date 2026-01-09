Sevgili Kova, bugün aşk hayatında romantizmin rüzgarı estiğini hissedeceksin. Eğer bekarsan, yeni ve heyecan verici tanışmaların kapısı aralanabilir bugün! Belki de uzun zamandır beklediğin o özel kişiyle karşılaşma ihtimalin de oldukça yüksek. Yeni biriyle tanışmanın verdiği o tatlı heyecan, tüm gününü sarıp sarmalayabilir.

Ancak eğer zaten bir ilişkin varsa, bu durumda da romantizm rüzgarlarından nasibini alacaksın. Belki de sevdiğin kişi tarafından beklenmedik ve kalbini ısıtacak bir sürprizle karşılaşabilirsin. Jüpiter'in karşıtlığından gelen bu enerji, ilişkindeki romantizmi bir üst seviyeye taşıyabilir. Sevdiğin kişi tarafından yapılan bu sürpriz, seni neşe dalgasıyla doldurabilir ve gününü aydınlatabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…