10 Ocak Cumartesi Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
10 Ocak 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.01.2026 - 18:01

Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 10 Ocak Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

10 Ocak Cumartesi günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün aşk hayatında romantizmin rüzgarı estiğini hissedeceksin. Eğer bekarsan, yeni ve heyecan verici tanışmaların kapısı aralanabilir bugün! Belki de uzun zamandır beklediğin o özel kişiyle karşılaşma ihtimalin de oldukça yüksek. Yeni biriyle tanışmanın verdiği o tatlı heyecan, tüm gününü sarıp sarmalayabilir.

Ancak eğer zaten bir ilişkin varsa, bu durumda da romantizm rüzgarlarından nasibini alacaksın. Belki de sevdiğin kişi tarafından beklenmedik ve kalbini ısıtacak bir sürprizle karşılaşabilirsin. Jüpiter'in karşıtlığından gelen bu enerji, ilişkindeki romantizmi bir üst seviyeye taşıyabilir. Sevdiğin kişi tarafından yapılan bu sürpriz, seni neşe dalgasıyla doldurabilir ve gününü aydınlatabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

