Sevgili Kova, bugün Jüpiter'in karşıtlığı, içinde sakladığın yaratıcılığı ön plana çıkarıyor. Belki bir resim yapmak, belki de bir şiir yazmak isteyebilirsin. Sahneye çıkmak, bir şarkı söylemek ya da dans etmek gibi bir isteğin de olabilir. Hatta belki de arkadaşlarınla bir araya gelip eğlenceli planlar yapmak isteyebilirsin. Cumartesi enerjisi seni daha canlı ve sosyal hale getiriyor. Bugün, duygularını, düşüncelerini ifade etmek senin için çok kolay olacak.

Tabii bu arada kariyer alanında da bir dönüşüm söz konusu olabilir. Bu dönemde ortaya çıkan özgün ve dikkat çekici fikirlerinle geleceğini şekillendirebilirsin. Zira, başarılı olacağına inandığın fikirlerin için risk almak isteyebilirsin. Ama unutma ki her zaman ölçülü olmalısın. Jüpiter karşıtlığı, yaratıcılığını disiplinle birleştirdiğinde başarıyı getirecektir. Zaten kim demiş eğlenirken üretmenin mümkün olmadığını?

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise flört enerjisi tavan yapıyor. Bekar bir Kova burcuysan bugün, yeni ve keyifli tanışmalar söz konusu olabilir. Yeni bir tanışmanın heyecanı seni sarabilir. Tabii eğer ilişkin varsa, romantik sürprizler gündeme gelebilir. Jüpiter karşıtlığında belki de sevdiğin kişi tarafından beklenmedik bir sürprizle karşılaşabilir ve neşe ile dolabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…