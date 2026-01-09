Sevgili Kova, bugün Jüpiter'in karşıtlığı ile gökyüzü senin için bir sanat atölyesine dönüşüyor. İçindeki yaratıcı enerji kabına sığmayıp dışarıya taşıyor. Belki bir ressamın tuvali gibi bir kanvasa renklerle hayat verebilir, belki de bir şairin kaleminden dökülen kelimelerle bir şiir yazabilirsin. Sahne ışıkları altında bir şarkı mırıldanmak ya da ritmin peşinden dans etmek belki de tam da aradığın şey. Veya belki de arkadaşlarınla bir araya gelip eğlence dolu planlar yapmak isteyebilirsin. Görünen o ki bu Cumartesi gününün enerjisi seni daha canlı, daha sosyal bir hale getiriyor. Bugün, duygularını ve düşüncelerini ifade etmek senin için çocuk oyuncağı olacak.

Ancak bu arada kariyer alanında da bir dönüşüm söz konusu olabilir. Bu dönemde, özgün ve dikkat çekici fikirlerinle geleceğini şekillendirebilirsin. Başarılı olacağına inandığın fikirlerin için risk almak isteyebilirsin. Ancak, her zaman ölçülü olmalısın. Jüpiter karşıtlığı, yaratıcılığını disiplinle birleştirdiğinde başarıyı getirecektir. Zaten kim demiş eğlenirken üretmenin mümkün olmadığını? İçindeki yaratıcı enerjiyi, disiplinli bir şekilde yöneterek, eğlenirken de üretmeyi başarabilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…