Milyonlarca Kişinin Beklediği Haber Geldi: 2026 Green Card Başvurularında Yeni Şartlar Belli Oldu
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, askıya alınacağı konuşulan Green Card çekilişiyle ilgili kritik bir adım attı. Yayınlanan yeni katılım koşulları, programın devam edeceğine dair en güçlü sinyal olarak değerlendirilirken; geçerli pasaport zorunluluğu ve sembolik kayıt ücreti gibi detaylar dikkat çekti.
Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri, göçmenlerin ve Green Card sahiplerinin ticari hayattaki hareket alanını daraltan kritik bir karar aldı. Küçük İşletmeler İdaresi (SBA) tarafından devreye alınan yeni düzenlemeyle birlikte, vatandaş olmayan girişimcilerin federal kredi ve teminat desteklerine erişimi tamamen engellendi.
ABD hükümetinin göçmenlik politikaları kapsamında merakla beklenen Çeşitlilik Göçmen Vizesi (DV Lottery) programı için heyecan verici bir gelişme yaşandı.
ABD'de Green Card sahiplerine kötü haber: Finansman kapıları tek tek kapanıyor!
