Milyonlarca Kişinin Beklediği Haber Geldi: 2026 Green Card Başvurularında Yeni Şartlar Belli Oldu

Amerika Birleşik Devletleri, göçmenlerin ve Green Card sahiplerinin ticari hayattaki hareket alanını daraltan kritik bir karar aldı. Küçük İşletmeler İdaresi (SBA) tarafından devreye alınan yeni düzenlemeyle birlikte, vatandaş olmayan girişimcilerin federal kredi ve teminat desteklerine erişimi tamamen engellendi.

Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, ülke ekonomisinde önemli bir yer tutan göçmen girişimcileri yakından ilgilendiren sert bir kısıtlama kararına imza attı. Yeni düzenleme doğrultusunda, Küçük İşletmeler İdaresi (SBA) tarafından sağlanan finansal desteklerin kapsamı değiştirilerek, kalıcı oturma izni olan Green Card sahipleri de dahil olmak üzere vatandaşlığı bulunmayan tüm bireylerin kredi olanakları kesildi. Bu hamleyle birlikte, içinde göçmen ortağı bulunan şirketler artık federal devlet güvencesiyle verilen finansal kaynaklardan yararlanamayacak. Kısıtlama sadece büyük ölçekli fonları değil, aynı zamanda küçük işletmelerin can suyu niteliğindeki 'Mikro Kredi' ve iş yapma kabiliyetini artıran 'Teminat Tahvili' programlarını da kapsıyor. Özellikle ekipman alımı, envanter yönetimi ve işletme sermayesi gibi temel ihtiyaçlar için kullanılan kısa vadeli kredilerin kesilmesi, göçmenlerin kurduğu işletmeleri ciddi bir finansal dar boğazla karşı karşıya bırakıyor.

Bu karar, özellikle ABD ekonomisinin en dinamik unsurlarından biri olan Latin kökenli girişimciler üzerinde soğuk duş etkisi yarattı. Voto Latino gibi sivil toplum kuruluşları, ülkedeki her dört yeni işletmeden birinin göçmenler tarafından kurulduğunu belirterek, bu kitlenin genel nüfusa göre üç kat daha hızlı şirketleştiğine dikkat çekiyor. Halihazırda geleneksel bankacılık sisteminden kredi almakta zorlanan ve işlerini kurmak için %70 oranında kişisel birikimlerini kullanan göçmen iş sahipleri için devlet destekli kredilerin de kesilmesi, büyüme hızını büyük ölçüde yavaşlatabilir. Yıllık 800 milyar dolarlık devasa bir ekonomik hacim yaratan ve 3 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayan bu işletmelerin dışlanması, sadece bireysel değil toplumsal bir ekonomik risk olarak da görülüyor. 2025 yılı verilerine göre en büyük şirketlerin yer aldığı Fortune 500 listesindeki firmaların neredeyse yarısının göçmenler veya onların çocukları tarafından hayata geçirilmiş olması, alınan bu yeni kararın ABD'nin uzun vadeli üretim vizyonuyla nasıl bir çelişki oluşturacağı sorusunu da beraberinde getiriyor.