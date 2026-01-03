Sevgili Kova, bugün senin için oldukça derin bir yolculuk olacak ve adeta bir içsel keşif turuna çıkacakmış gibi hissedeceksin. Gökyüzünde Mars ile Plüton'un karşı karşıya gelmesi, bilinçaltının kuytu köşelerinde sakladığın korkuları ve bastırdığın hedefleri adeta birer hazine avcısı gibi ortaya çıkarıyor. Bu korkular ve hedefler belki de uzun zamandır seni geri çeken düşüncelerdi, birer ağırlık gibi seni yerinde tutuyorlardı. Ancak bugün, bu ağırlıkları sonunda bırakma fırsatı bulabilirsin. Bu farkındalık, seni içinden gelen tüm kısıtlamalardan özgürleştirecek, sanki bir kuş gibi hafifleyeceksin.

Bugün kendini zihinsel bir bahar temizliği yaparken bulacaksın. Kariyerle ilgili belki de uzun zamandır perde arkasında yürüyen bir konu bugün netleşebilir, adeta bir sis perdesi kalkacak ve her şey daha net görünecek. Ancak unutma, acele etmek yerine sezgilerine güvenerek ilerlemek önemli. Bugün iç sesin seni doğru yola yönlendirecek, onu dinlemekten çekinme. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…