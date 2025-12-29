Sevgili Kova, bugünün senin için her zamankinden farklı olacağını söyleyebiliriz. Uzun vadeli hedeflerin ve gelecek planların, belki de aylardır kafanı kurcalayan o büyük hayallerin bugün gündemini kaplayabilir. Merkür'ün hızı ve Satürn'ün disiplini birleştiğinde, hayallerini daha somut ve gerçekçi bir zemine taşımanı öneriyor. Belki de bu, hayatının geri kalanında etkisi olacak devasa planlar yapmanın tam zamanı. Zira bugün atacağın minik adımlar, gelecekteki büyük başarının tohumlarını ekebilir ve seni hayal bile edemeyeceğin yerlere taşıyabilir!

Öte yandan bugün, iş bağlantılarına dair bir eleme süreci de seni bekliyor. Bu süreçte, herkesle aynı yolda yürümenin zorunlu olmadığını unutmamalısın. Bu, belki de biraz rahat bir nefes almanı sağlar. Senin için önemli olan, kendi yoluna sadık kalmak ve doğru olduğuna inandığın şeyleri yapmak olmalı. Yani, buna göre bir hayat ve çevre inşa etmelisin. Seninle aynı düşüncelere sahip olanlarla çevrili olmaksa seni daha da güçlendirir. Bu yüzden de seninle aynı frekansta olanları bulmanın ve onlarla bağlantı kurmanın yolunu bulmalısın! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…