Sevgili Kova, bugün yıldızların sana bir mesajı var! Merkür ile Chiron'un dansı, senin yaratıcılığını körükleyerek sınırlarını zorluyor. Uzun zamandır aklında olan ama bir türlü harekete geçemediğin bir konuyu bir kez daha ele almanın tam zamanı. Belki bu, kariyerinde yeni bir adım atmayı düşündüğün bir fikir olabilir. Ya da belki de uzun zamandır ilgilendiğin ama bir türlü vakit bulamadığın bir hobi. Kim bilir, belki de bu fikir ya da hobi, ileride hayatının dönüm noktası olacak bir fırsata dönüşebilir.

Bugünün enerjisi, sana kendine olan güvenini yeniden kazandırıyor ve 'benim tarzım bu' deme cesaretini veriyor. Belki de geçmişte eleştirildiğin, belki de kendini özgürce ifade edemediğin bir yönün aslında seni diğerlerinden farklı ve özel kılan bir özellik olduğunu fark ediyorsun. İşte şimdi parlama zamanı! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…