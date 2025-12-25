Sevgili Kova, bugün hayatının hemen her alanında ikili ilişkiler ön plana çıkıyor. İş hayatında birlikte çalıştığın kişilerle ya da özel hayatında önem verdiğin insanlarla geçireceğin vakit, gününün merkezinde yer alacak. İster bir iş toplantısı, ister romantik bir akşam yemeği olsun, konuşmalar, anlaşmalar ve ortaklaşa yapılan planlar, bugünün enerjisini belirleyecek.

Belki de bir iş arkadaşının parlak bir fikri, senin yaratıcılığını tetikleyecek ya da yeni bir bakış açısı kazanmana yardımcı olacak. Böylece ortak projeler, ekip çalışmaları veya üzerinde birlikte düşünülen bir fikir seni başarıya görürecek!

Günün ilerleyen saatlerinde ise önemli bir kararın eşiğinde olacaksın. Ancak unutma, bu kararı tek başına vermek zorunda değilsin. Ailenle ya da iş ortaklarınla birlikte bir plan yapabilir, düzeni birlikte sağlayabilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…