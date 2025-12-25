onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 26 Aralık Cuma Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
26 Aralık 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.12.2025 - 18:01

Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 26 Aralık Cuma gününüz nasıl geçecek? 

26 Aralık Cuma günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, biraz romantizme ne dersin? Bir süredir belki de farkında olmadan beklediğin bir yakınlaşma, bugün kapını çalabilir. Kim bilir, belki de bir süredir kalbinin bir köşesinde yer edinen o kişi, bugün beklenmedik bir şekilde sıcak ve samimi bir tavır sergileyebilir. Bu, belki de uzun zamandır gizli bir şekilde beslediğin platonik aşkının yeni bir boyuta taşınmasına vesile olabilir.

Duygusal anlamda biraz daha fazla heyecan, biraz daha fazla aşk ve biraz daha fazla tutku... İşte bugün seni bekleyenler bunlar olabilir. Bu yüzden, aşk konusunda beklentilerini biraz daha yükseltmekte sakınca yok. Çünkü bugün, belki de en uçuk hayallerin bile gerçek olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

