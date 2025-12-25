Sevgili Kova, biraz romantizme ne dersin? Bir süredir belki de farkında olmadan beklediğin bir yakınlaşma, bugün kapını çalabilir. Kim bilir, belki de bir süredir kalbinin bir köşesinde yer edinen o kişi, bugün beklenmedik bir şekilde sıcak ve samimi bir tavır sergileyebilir. Bu, belki de uzun zamandır gizli bir şekilde beslediğin platonik aşkının yeni bir boyuta taşınmasına vesile olabilir.

Duygusal anlamda biraz daha fazla heyecan, biraz daha fazla aşk ve biraz daha fazla tutku... İşte bugün seni bekleyenler bunlar olabilir. Bu yüzden, aşk konusunda beklentilerini biraz daha yükseltmekte sakınca yok. Çünkü bugün, belki de en uçuk hayallerin bile gerçek olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…