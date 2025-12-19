Sevgili Kova, bugün aşk hayatındaki hareketliliği hissetmeye başladın mı? Zira, Yay burcundaki Yeni Ay'ın etkisi seni sarıyor. Bu enerjik ve canlandırıcı dönem, senin gibi özgürlüğüne düşkün bir burç için tam bir nefes alma fırsatına dönüşüyor.

Biliyoruz, boğucu ilişkiler senin tarzın değil. Kendi alanını ve özgürlüğünü kısıtlayan, seni sorgulayan ilişkilerden uzak durmayı tercih ediyorsun. İşte tam da bu yüzden, bu dönemde bu tür ilişkileri bir kenara bırakıp seni anlayan ve saygı gösteren bağlara yönelmelisin.

Bu Yeni Ay'ın enerjisi ile birlikte, aşk hayatında yeni bir sayfa da açabilirsin. Belki de daha önce hiç denemediğin, belki de hayalini bile kurmadığın bir ilişki dinamiğini deneyimleme fırsatı bulabilirsin. Şimdi aşkta yeni bir maceraya atılabilirsin! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…