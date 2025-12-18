Sevgili Kova, bugün aşk hayatında bazı çarpıcı gelişmeler olabilir. Güneş'in Chiron ile oluşturduğu üçgenin enerjisi, partnerinle olan ilişkinin kurallarını yeniden yazmanı sağlayabilir. Bu, bir yandan bireysel özgürlüğünü korurken, diğer yandan ilişkinin bağını güçlendirecek yeni ve alışılmadık bir denge kurmanın yolunu açabilir. Kısacası, bugün aşk hayatında bazı değişiklikler yapmak için mükemmel bir gün olabilir.

Bekar olan Kova burçları için de bugün oldukça ilginç olabilir. Karşına çıkabilecek bir kişi, sıradan olmayan ve tamamen kendine özgü fikirleriyle seni etkileyebilir. Bu kişi, zihinsel uyarılma ve entelektüel uyum arayışında olan Kova burçları için oldukça çekici olabilir. Kim bilir, belki de bu enerji, hayatına yeni ve heyecan verici bir kişi getirebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…