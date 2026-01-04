Sevgili Kova, hazır mısın yeni bir haftaya ve bolca karmaşaya? Öncelikle, biraz kafa karışıklığı yaşayabilirsin. Güneş ile Chiron karesi, bu hafta seni biraz zorlayabilir. 'Ben kimim, neyi temsil ediyorum?' gibi sorularla boğuşabilirsin. Haftanın hemen başında, öz güvenini sarsan bir durumla karşılaşabilirsin. Ama unutma ki bu durum kendi değerini bilmen ve daha fazla farkındalık için seni destekliyor.

Haftanın ortasına geldiğinde ise belki de eksik olduğunu düşündüğün alanları geliştirmek adına içinde bir enerji patlaması hissedebilirsin. Kendi ifade biçimini değiştirdiğinde, iş yerinde daha güçlü ve emin bir duruş sergileyebilirsin. Bu hafta edindiğin deneyimler ve öğrendiklerin, seni daha özgün ve özgür bir noktaya taşıyacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duygusal açıklık bu hafta ön plana çıkıyor. Partnerinle yapacağın açık ve dürüst konuşmalar, ilişkinin yönünü tamamen değiştirebilir. Tam da bu noktada eğer bekarsan, kendini olduğu gibi ifade edebileceğin, samimi bir tanışma fırsatı kapını çalabilir. Bu hafta kendini olduğun gibi göstermekten çekinme, çünkü sen zaten harikasın! Ve aşk seni böyle kucaklayacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…