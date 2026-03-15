Sevgili Kova, bu hafta aşk rüzgarları senin için farklı bir yönde esiyor! Güneş, Koç burcuna adım atıyor ve bu da senin aşk hayatında bazı değişikliklere yol açıyor. İletişim dilin, bu yeni enerjiyle birlikte daha direkt ve tutkulu bir hale bürünüyor. İlişkindeki problemleri dolambaçlı yollardan değil, en net ve çıplak haliyle ele almak isteyeceğin bir döneme giriyorsun. Bu, karşındaki kişiye karşı dürüst ve açık olmanın zamanı!

Bu hafta, partnerinle arandaki belirsizlikleri dağıtıp ilişkinin ritmini hızlandırmak için mükemmel bir zaman. Bu direkt ve dürüst yaklaşımın, ilişkine yeni bir dinamizm ve heyecan katacağı kesin. Bu süreçte, partnerine olan sevgini ve ilgini göstermekten çekinme. Ona dokunmayı, ona sarılmayı ve tatlı öpücüklerle onu şımartmayı unutma. Bu eylemler, aşkın ateşini canlandırıp ilişkini daha da güçlendirecektir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…