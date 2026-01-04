onedio
Kova Burcu right-white
5 - 11 Ocak 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

04.01.2026 - 18:01

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 5 Ocak - 11 Ocak haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 5 Ocak - 11 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta aşk hayatında bir dizi heyecan verici gelişme seni bekliyor. Duygusal açıklığın ön plana çıktığı bu dönemde, partnerinle gerçekleştireceğin açık yürekli ve dürüst konuşmalar, ilişkinin rotasını tamamen değiştirebilir. Belki de uzun süredir üzerinde düşündüğün bir konuyu gündeme getirme, belki de ilişkinin geleceği hakkında net bir vizyon oluşturma zamanı geldi.

Eğer bekarsan, bu hafta kendini olduğu gibi ifade edebileceğin, samimiyetin ön planda olduğu bir tanışma fırsatı seninle olabilir. Belki de hayatının aşkı ile karşılaşma zamanın çok daha yakın. Bu fırsatı değerlendirmek için kendini olduğun gibi göstermekten çekinme. Unutma, sen zaten harikasın ve aşk seni tam da olduğun gibi, tüm kusurların ve mükemmelliğinle kabul edecektir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

