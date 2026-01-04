Sevgili Kova, bu hafta bedeninle olan bağlantını daha da derinleştireceğin bir döneme giriyorsun. Gökyüzünün en parlak yıldızı Güneş ile Chiron'un oluşturduğu kare, sana önemli bir mesaj gönderiyor: Kendine iyi bakmak bir lüks değil, bir zorunluluk. Bu, sağlıklı ve dengeli bir yaşamın temel taşıdır ve senin de bu gerçeği kavramanın zamanı geldi.

Haftanın ortasında, belki de daha önce hiç denemediğin bir bakım rutini, alternatif bir rahatlama yöntemi ya da yeni bir alışkanlık denemek sana iyi gelebilir. Belki bir yoga dersi, belki bir meditasyon seansı, belki de sadece bir kitap okuyarak geçireceğin huzurlu bir akşam... Kendine ne iyi geleceğini sen en iyi bilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…