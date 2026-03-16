Misafir Gelmeden Önce Evde Mutlaka Kontrol Etmen Gereken 10 Yer

Erkan Tuna Budak
16.03.2026 - 13:01

Evin her köşesi temiz görünebilir ama eve gelen misafirler bizden daha dikkatli olabilir. Sehpanın kenarı, pencere pervazı, banyo fayansı ve daha farkında olmadığımız küçük yerlerde hoşumuza gitmeyen görüntüler olabilir. E o kadar temizliği yaptık, unutmuş olabiliriz bir yerleri.

Sen unuttuysan biz sana hatırlatalım!

1. İlk izlenim çok önemli: Vestiyerdeki mont yığınını ve ayakkabı kalabalığını ortadan kaldırman gerekir.

Misafir kapıdan ilk adımını attığında karşılaştığı manzara çok önemli. Eminiz ki içerisi bal dök yala kıvamındadır ama öyle olsa bile girişteki o devasa mont yığını veya üst üste binmiş ayakkabılar direkt dağınık bir imaj çizer. Askılarda misafirin ceketine yer açmak ve ortadaki kalabalığı dolaba kaldırmak şart.

2. Koltuk minderlerini ve arasına dökülen kırıntıları mutlaka temizlemelisin.

Salonun baş köşesini misafire ayırdın ama o minderlerin arası her zaman sürprizlere gebedir. Dün akşam dizi izlerken dökülen kırıntılar tam da misafir otururken ortaya çıkar. Philips Aqua 8000 serisi dikey süpürgenin el ünitesini hızla o aralara daldırıp saniyeler içinde bu riski ortadan kaldırabilirsin.

3. Televizyon kumandalarının üzerindeki tozu ve yapışkan hissi silmelisin. Hele evde çocuk varsa...

Evde az kişi yaşıyorsa ya da teksen televizyon kumandası böyle görünmeyebilir ama bu tavsiyemizi özellikle geniş aileler, yani çocuklu aileler dikkate almalı. Herkesin günde en az 2-3 kez dokunduğu TV kumandasını en son ne zaman temizledin? Hatırlamıyor olabilirsin...

4. Banyo aynasında kalan o sinir bozucu su lekelerini yok etmeni de öneririz.

Banyoyu yıkadın ve pırıl pırıl duruyor ama kendine baktığında o aynada lekeler inanılmaz derecede rahatsız edici oluyor. Hele ki diş fırçalarken aynanın kirlenmemesi neredeyse imkansız. Kuru bir bezle aynanın kenarlarını hızlıca temizleyebilirsin.

5. Kapı kolları ve elektrik düğmelerindeki el izleri aklına geldi mi hiç?

Evde en çok dokunulan yerler nedense temizlik esnasında en çok es geçilen yerler oluyor. Özellikle banyo kapısının kolu ve etrafındaki aydınlatma düğmeleri el izi tutmaya çok müsait alanlar oluyor. Oralara da bir el atsan şahane olur.

6. Orta sehpanın üstü tamam da alt raflarını da düzenliyor musun?

Orta sehpanın üstünü temizledin, toparladın ve parlattın ama altı ne olacak? Orayı da düzenlemen şart. Bütün dağınıklığı sehpanın altına koymuşsun gibi görünür. Yani kolaya kaçmış gibi görünürsün. Ha sehpanın altı yoksa şahane. Uğraşmazsın.

7. Misafir tuvaletteyken sana "Tuvalet kağıdı bitmiiiiş!" diye seslense hoş olur mu? Olmaz.

Belki de en kritik noktalardan biri bu. Banyoyu temizlerken mevcut rulonun ne kadar kaldığına dikkat etmemiş olabilirsin. Misafiri içerde zor durumda bırakmamak için yedek ruloyu görünür bir yere koymak veya bitmek üzere olanı yenisiyle değiştirmek hayat kurtarır.

8. Mutfak tezgahı köşelerinde biriken minik kahve veya ekmek kırıntılarını gördün mü? Biz hissettik biraz.

Çay veya kahve ikramı için misafirlerle mutfağa birlikte geçerseniz kapıdan içeri girer girmez aklına düşer tezgahın son durumu. Geniş yüzeyleri silmiş olsan da kahve makinesinin arkası veya tezgah köşelerinde biriken minik kırıntılar direkt göze çarpar.

9. Misafir havlusunun temiz ve tamamen kuru olduğundan emin olmalısın.

Banyo temiz ve missss gibi beyaz sabun kokuyor. Peki havlu ne durumda? Kendi kullandığın hafif nemli havlu yerine sadece misafirler için ayrılmış, tamamen kuru ve temiz bir havluyu askıya asmak unutulmaması gereken bir detay.

10. Çöp kutusunun kapağında veya pedalında kalan lekeleri de göz ardı etmemek gerek.

Mutfağı veya banyoyu topladın ama çöpü atarken kapağa veya pedala sıçrayan minik lekeleri gözden kaçırmış olabilirsin. Çöp kutusunun içi temizlenmiş veya poşeti değişmiş olsa bile dışındaki tek bir leke kötü bir izlenim bırakır.

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
