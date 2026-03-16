Misafir Gelmeden Önce Evde Mutlaka Kontrol Etmen Gereken 10 Yer
Evin her köşesi temiz görünebilir ama eve gelen misafirler bizden daha dikkatli olabilir. Sehpanın kenarı, pencere pervazı, banyo fayansı ve daha farkında olmadığımız küçük yerlerde hoşumuza gitmeyen görüntüler olabilir. E o kadar temizliği yaptık, unutmuş olabiliriz bir yerleri.
Sen unuttuysan biz sana hatırlatalım!
1. İlk izlenim çok önemli: Vestiyerdeki mont yığınını ve ayakkabı kalabalığını ortadan kaldırman gerekir.
2. Koltuk minderlerini ve arasına dökülen kırıntıları mutlaka temizlemelisin.
3. Televizyon kumandalarının üzerindeki tozu ve yapışkan hissi silmelisin. Hele evde çocuk varsa...
4. Banyo aynasında kalan o sinir bozucu su lekelerini yok etmeni de öneririz.
5. Kapı kolları ve elektrik düğmelerindeki el izleri aklına geldi mi hiç?
6. Orta sehpanın üstü tamam da alt raflarını da düzenliyor musun?
7. Misafir tuvaletteyken sana "Tuvalet kağıdı bitmiiiiş!" diye seslense hoş olur mu? Olmaz.
8. Mutfak tezgahı köşelerinde biriken minik kahve veya ekmek kırıntılarını gördün mü? Biz hissettik biraz.
9. Misafir havlusunun temiz ve tamamen kuru olduğundan emin olmalısın.
10. Çöp kutusunun kapağında veya pedalında kalan lekeleri de göz ardı etmemek gerek.
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
