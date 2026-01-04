Sevgili Kova, yeni bir haftaya ve bir sürü karmaşaya hazır mısın? İlk olarak, biraz kafa karışıklığına hazırlıklı olmalısın. Güneş ile Chiron'un kozmik dansı, bu hafta seni biraz zorlayabilir. 'Ben kimim, neyi temsil ediyorum?' gibi derin ve karmaşık sorularla içsel bir mücadeleye girişebilirsin. Haftanın ilk günlerinde, öz güvenini biraz sarsan bir durumla karşı karşıya kalabilirsin. Ama unutma, bu durum aslında kendi değerini daha iyi anlaman ve farkındalığını artırman için mükemmel bir fırsat.

Haftanın ortasına geldiğinde ise belki de kendinde eksik olduğunu düşündüğün bazı alanları geliştirmek için içinde bir enerji patlaması hissetmeye başlayabilirsin. Kendi ifade biçimini değiştirdiğinde, iş yerinde daha güçlü ve emin bir duruş sergileyebilirsin. Bu hafta edindiğin deneyimler ve öğrendiklerin, seni daha özgün ve özgür bir noktaya taşıyacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…